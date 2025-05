Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in eine Vinothek einer Winzergenossenschaft an der Straße „Am Sonnenstück“ in Schliengen eingebrochen. Mehrere Türen wurden aufgehebelt, um in den Verkaufsraum der Vinothek zu gelangen, und mehrere Räume durchsucht. Aus einem Raum wurden eine Geldkassette sowie ein Mäppchen, in welchen sich Bargeld befand, entwendet. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.