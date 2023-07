Insgesamt drei Einbrüche wurden der Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Gemeinde Aitern gemeldet. Eingebrochen wurde im Laufe der Nacht auf Sonntag in zwei Hotels in der Nähe der Talstation Belchen sowie in der Talstation selbst. An den Objekten entstand nicht unerheblicher Schaden, teilt die Polizei mit. Was genau entwendet wurde und wie die Täterschaft vorging, müssen die Ermittlungen zeigen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Taten von einer Gruppe begangen wurden. Zeugen, denen zwischen in Aitern sowie in Unter- und Obermulten zwischen 0 bis 6 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich beim Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, melden.