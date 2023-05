Nachdem die Polizei bereits fünf Einbrüche in Rheinfelden über das verlängerte Wochenende gemeldet hat, kommen nun weitere Taten dazu. Bereits in der Nacht auf Samstag drückte ein Unbekannter die Schiebetür einer Metzgerei in Karsau auf und gelangte in den Verkaufsraum. Aus einer Trinkgeldkasse wurde Bargeld entwendet. Am Samstag kurz nach 1 Uhr hebelte ein Unbekannter die Schiebetür eines Getränkemarktes in Minseln auf. Die Alarmanlage löste aus und der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Zwischen 2 und 2.30 Uhr versuchte ein Unbekannter vergeblich, die Eingangstür eines Geschäftes für Tiernahrung an der Großmattstraße aufzuhebeln. Kurz nach 4 Uhr hebelte ein Unbekannter die Eingangstür eines Lebensmittelmarktes an der Robert-Bosch-Straße auf. Im Markt wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt.