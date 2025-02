Eine Frage der Finanzierung: Weiler Quartiersarbeit soll weitergehen

Vom Quartiersmanagement initiiert: Clean-Up-Day in Friedlingen Foto: zVg

Bis April 2024 konnten 60 Prozent der Personalkosten über die Städtebauförderung gedeckt werden. 40 Prozent übernahm bis dahin die Stadt. Nach dem Auslaufen der Anschubfinanzierung habe die Weiler Wohnbau die Kosten für den Rest des Jahres 2024 übernommen. Für 2025 soll bereits das neue Finanzierungskonzept wirksam werden.

Von der Kunst-Nacht bis zum Männer-Café: die Quartiersmanagerinnen haben sich einiges einfallen lassen. Foto: Beatrice Ehrlich

In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie etwa dem Stadtteilverein werde sich das Quartiersmanagement auch weiterhin um projektbezogene Zuschüsse bemühen, sicherte Huber zu.

Adventszauber und Pflanzentreff

Im April 2020, ebenfalls mitten in der Corona-Krise, startete Brigitte Lill ihre Arbeit als Quartiersmanagerin im Bereich des Baugebiets „Hohe Straße“. Die Stelle, die beim Caritasverband zusammen mit der Weiler Wohnbau angesiedelt ist, werde bis Ende Mai auch dank Unterstützung durch die deutsche Fernsehlotterie finanziert, informierte Huber. Der Quartierstreff in einem Wohnbau-Gebäude an der August-Bauer-Straße habe sich seit seiner Eröffnung im September 2021 immer mehr mit Leben gefüllt.

Beim Pflanzentausch kommen die Menschen zusammen. Foto: Armin Wikmann

Adventszauber und Weihnachtsmarkt, Pflanzentauschbörse oder Quartiersflohmarkt – die Zahl der Veranstaltungen, die sich über das Neubaugebiet an Menschen in ganz Weil richtet, ist groß.

Ein fester Bestandteil sei das Ukraine-Café, das sich zu einer Anlaufstelle für Ukrainerinnen in Weil am Rhein entwickelt habe, hob Huber in ihrem Bericht hervor. Ein öffentlicher Beteiligungsprozess zur Gestaltung der Grünflächen in der „Hohen Straße“ zog viele Teilnehmer an. Ein weiterer Fokus solle künftig auf dem Ausbau nachbarschaftlicher Netzwerke liegen, um auch Bürger mit einzubeziehen, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt seien. Huber schlägt daher als neuen Namen „Quartiersmanagement Weil-Ost“ vor.

Kooperation mit der Caritas

Dafür soll beim Caritasverband für die Dauer von zwei Jahren eine halbe Stelle eingerichtet werden. Um die Finanzierung sicherzustellen, soll beim Programm „Quartiersimpulse“ ein Antrag auf Förderung in Höhe von 60 000 Euro gestellt werden. Der Eigenanteil der Stadt betrüge dann für diese Stelle noch 15 000 Euro jährlich.