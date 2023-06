Eine Trendspirituose „Lö Gin“ ist für Lörracher Familie ein Herzensprojekt

Und es zeige sich zwei Monate nach der Markteinführung: Der Lö Gin ist alles andere als ein Ladenhüter. Bereits auf dem jüngsten Weihnachtsmarkt gab es am Stand die ersten Vorbestellungen. Die Präsenz auf der Regio-Messe bildete dann den offiziellen Startschuss für die Platzierung.

Der Geschmack

Warum wird das Lörracher Produkt nun nachgefragt? Dieser Frage geht es bei der Degustation auf den Grund. In der Beschreibung zum Lö Gin heißt es, dass nicht nur der Name der Stadt enthalten sein sollte, sondern er sei auch „geschmacklich einzigartig und unverwechselbar mit seiner Herkunft verbunden“. Und: „Das Resultat ist ein herrlich aromatischer London Dry Gin mit einer feinen zitrischen Frische und natürlich einem vollen Wacholdergeschmack.“ Genau das lässt sich dann auch für Laien teils herausschmecken, zuerst einmal pur – nachfolgend mit Eis und Tonic in erweiterter Form.

Oliver Ullrich hatte den Anspruch, die honigduftenden Blüten und ihren Geruch mit den klassischen Gin-Botanical zu verbinden. Ob er dafür das passende Näschen hat? Seine Frau nickt bei dieser Frage intensiv. Ihr Mann ergänzt dies dann um viele Facetten. Auch mit Erinnerungen an Auftragsarbeiten, als es darum ging, eine „kühle nördliche Meeresbrise“ in einen Gin einzubauen. Dazu galt es, die destillierten Algen unter anderem mit Minze und Zitrone im Geschmack auszubalancieren.

Mit langer Erfahrung

50 verschiedene Gin-Arten hat der Lörracher bereits geschaffen. Seit zwei Jahrzehnten ist der 52-Jährige in der Wein- und Spirituosenwelt unterwegs. Zu dieser Erfahrung gesellt sich die sensorische und theoretische Ausbildung, die ein große Rolle spiele. Hinzu komme die Brennkunst, wozu die gewisse Sensorik wichtig sei. So weiß er, wie ein Produkt entwickelt wird und vor allem, warum es dann so schmeckt wie es schmeckt – notfalls an welcher Stellschraube gedreht werden muss. Im Kopf werde der Gin von ihm schon zusammengebaut, welche Mengen für die jeweilige Komponente erforderlich sind, ist entscheidend. Und: „Fermentieren erfordert viel Erfahrung. Am Schluss muss ich es in der Nase haben.“ Dieses Talent, Aromen zusammenzubringen, sei schon vor der Gin-Produktion bei ihrem Mann gegeben gewesen, weiß Iris Ullrich.

Im gemeinsamen Austausch mit unserer Zeitung entwickelt sich auf der Terrasse des Künstler-Sommerhauses eine Analogie zum früheren Nutzer, der von der umliegenden Natur bei seinen Werken beeinflusst wurde. Ein Gin-Hersteller sei wie ein Maler, der weiß wie das Bild wird, die Technik hat. „Bei der Rezeptur hat man auch das Gesamtbild im Kopf und da geht dann die Arbeit hin“, erzählt Oliver Ullrich, der sich ebenfalls von der Tüllinger Fauna inspirieren ließ.

Die drei Lö-Produkte Foto: Marco FFraune

Lindenplatz als Bezug

So hat er vom Tüllinger Lindenplatz die Lindenblüten in seine Rezeptur aufgenommen. Um eine Produktionssicherheit herzustellen, konnte er zwar nicht die örtlichen nehmen, sondern musste vom bewährten Lieferanten kaufen, doch die Heimatverbundenheit soll sich damit ausdrücken. Auch das Etikett spielt hier rein. Die Lerche aus dem Lörracher Wappen durfte aufgrund von Markenschutzrechten nicht genommen werden, doch eine abgewandelte Form des Vogels ist es geworden. Der Name selbst sei dem Wortspiel Les Ullrich hin zu Lö Gin geschuldet.

Wie schwierig es ist, in den Zeiten von Lieferengpässen die richtigen Flaschen zu finden, in die das lokale Produkt für einen fairen Preis abgefüllt werden soll, mussten Les Ullrich 2022 erfahren. So war die zwischenzeitlich gewählte Wunschform nicht erhältlich. Die erste Charge wurde letztlich in Schweden gefunden, nachdem nach sehr langer Überlegungsphase die richtige Form gewählt war. Als „eigentlich zu teuer“ bezeichnet der Lörracher Produzent den Verschluss, der nur mit dem Hintergrund des Herzensprojekts wirklich erklärbar sei. Mit dem Lö Vodka und dem Lö Apéretif werde dieses bisher komplettiert. Hinzu kommt neben Weinen und Likören als eigentliches Spirituosen-Top-Produkt der Schweizer Gin „nginious“, der schon im Jahr 2014 von Ullrich auf den Markt gebracht wurde, der in Tüllingen auch Seminare und Workshops dazu anbietet.

Mittlerweile sei der Gin-Markt derart übersättigt. Für Neueinführungen werde es immer schwerer, sich gegen die Großproduzenten zu behaupten. Die Corona-Krise habe deutliche Spuren hinterlassen. Die Märkte seien nicht mehr so einfach wie früher zu erreichen. Der eigene geräucherte und gesalzene Gin bediene hier eine Nische.

Gin-Trend und die Zukunft

Im Jahr 2012 waren es weltweit gerade einmal 400 bis 500 Gin-Marken, die auf dem Markt angeboten wurden, weiß der Lörracher Produzent. Mittlerweile kann er angesichts der vielen Neueinführungen keine Zahl mehr nennen, irgendwas im fünfstelligen Bereich vielleicht. Der Höhepunkt des Gin-Trends sei nun wohl erreicht, doch Gin bleibe auch weiterhin stark gefragt.

Eine Sonderedition können sich die Ullrichs jedoch noch vorstellen. Sie blicken hier in den eigenen Garten, wo Wacholder, Linden, Rotklee, Melisse, Jasmin, Holunder oder auch Brenneseln wachsen. Einmal jährlich könne es die „Gartenedition“ geben, so die nächste Wunschvorstellung. Doch dafür brauche es bis zu zwei Jahre Vorlauf. „Das wäre dann ein anderes Herzensprojekt“ – bevor und nachdem es an die Whiskey-Produktion gehen könnte, was schon als im Idee im Kopf schlummert.

„Wir produzieren nur das, was uns auch schmeckt“, blicken beide voraus – und zugleich am Laeuger-Haus vorbei in Richtung Wiesental, wo der Lö Gin möglichst noch zusätzlich vertrieben werden soll. Doch die Les Ullrich bleiben entspannt: „Wir nehmen es, wie es kommt“, lautet die Antwort darauf, wie viele Flaschen jährlich produziert und verkauft werden sollen.