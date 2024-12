Eingemeindung in Lörrach: Starke Säulen der Stadtgesellschaft

Am 4. Juli 1974 hat der Stuttgarter Landtag in dritter Lesung das Gesetz zur Verwaltungsreform beschlossen. Damit war die Eingliederung von Hauingen und Brombach zum 1. Januar 1975 beschlossene Sache. Am 19. September und am 3. Oktober wurde die Vereinbarung über den gesetzlichen Zusammenschluss zwischen den Vertretern aller beteiligten Gemeinden erzielt. Am 7. Januar 1975 trat der Übergangsgemeinderat der Stadt Lörrach zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ihm gehörten 44 Stadträte an, davon drei aus Hauingen.

Im Ortskern von Hauingen Foto: Peter Ade

Zwar hatten die Hauinger bei einer Bürgeranhörung ihre Eingemeindung nach Lörrach abgelehnt, verhinderten sie aber selbst auf dem Klageweg nicht. Die praktizierte dezentrale Struktur hat sich laut Ortsvorsteher Günter Schlecht bewährt. Schlecht beurteilt die Entwicklung positiv. Hauingen habe sich seine Identität bewahrt, und die Wunden der ungewollten Eingemeindung seien mittlerweile geheilt. Tierheim, Wassergewinnung in den Wilden Brunnen, das Gewerbegebiet Entenbad und die Baugebiete an der Schlichtergasse und „Am Soormattbach“ dienten der Gesamtstadt.

Schlecht ist seit Ende 2004 Ortsvorsteher. Er sieht in der an Dreikönig beginnenden Buurefasnacht mit rund 15 000 Besuchern und 4000 Narren beim großen Umzug am Sonntag, 9. März, einen „Beweis des funktionierenden gesellschaftlichen Miteinander“, wobei nahezu alles ehrenamtlich geregelt werde. Auch die Besucherzahlen von 300 und mehr beim Hauinger Neujahrsempfang zeugten von starkem Interesse der Einwohner für ihr direktes Umfeld.