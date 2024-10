Einkaufen in Zell: Mehr Fläche, spezielles Angebot

Millionen-Investitionen

Für die Umgestaltung nimmt Edeka eine ordentliche Geldsumme in die Hand: Fünf Millionen Euro sind für den Umbau und drei Millionen Euro für die Ladengestaltung eingeplant, sie zeugen vom Engagement des Unternehmens in Zell. Im Zuge der Erweiterung werden auch neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Aussicht gestellt.

Angedacht ist die Erweiterung der Gesamtfläche von aktuell 2239 auf 2874 Quadratmeter. Die Vergrößerung des Gebäudes sei durch eine Umgestaltung des Parkplatzes ohne Einschränkung der Parkmöglichkeit erreichbar, hieß es.