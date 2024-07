Einkaufen: Was erwarten junge Leute vom Einzelhandel?

Printmedien sind für die älteren Babyboomer wichtig. In der Generation Z nutzt jeder Vierte „click and collect“, also Bestellung im Internet und Abholen im Laden. Seltener als befürchtet kommt es zu „Beratungsklau“, so Kemmer: Bei der Generation Z gab jeder Dritte an (30 Prozent), dass er oder sie sich im Geschäft beraten lässt und dann im Internet kauft. Beim Bezahlen halten alle Generationen EC- und Kreditkarte für selbstverständlich. Junge Leute wollen auch mit Handy oder Smartwatch bezahlen.

Kemmer empfahl den Einzelhändlern daher eine „Mehrkanalstrategie“: Unabdingbar sei eine Internetseite und dass das Geschäft bei Google gefunden wird. Präsenz in den sozialen Medien, ein Onlineshop oder digitaler Service im Geschäft könnten unter Umständen sinnvoll sein.

Die Diskussion

Grünen-Stadtrat Fritz Böhler kritisierte, dass durch die Digitalisierung Menschen ausgeschlossen würden: Bald könne man ohne Handy nicht mehr Bahn fahren. Ein Projektmitarbeiter würde dagegen kein zweites Mal in einem Geschäft einkaufen, wenn er dort nicht per Handy bezahlen könne. Eine junge Frau wollte preisgünstig und nachhaltig konsumieren. Daher kaufe sie gerne im Secondhand-Geschäft und gebrauchte Waren bei Ebay.