Einkommen: Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gehen weiter

Auch der aktuelle Warnstreik bei der Bahn spielt in Potsdam eine Rolle. Am Mittag wollte der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Claus Weselsky, am Verhandlungsort in Potsdam bei einer Kundgebung sprechen. "In beiden Tarifrunden geht es um Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, um die Mitarbeiterbindung und -gewinnung sowie um die Sicherung und Stärkung der öffentlichen Infrastruktur", heißt es dazu in einer Mitteilung des dbb. Die GDL ist Mitglied im Dachverband dbb. Im Tarifstreit der GDL mit der Bahn legen die Lokführer seit Donnerstagabend mit einem bundesweiten Warnstreik weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm.