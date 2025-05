Einlullen mit Todesdrohung Schlaf oder stirb: Wiegenlieder haben mitunter rabiate Texte

In einem der unheimlichsten ihm bekannten Schlaflieder aus Norwegen werde dem Kind zum Beispiel angedroht, es am Bein zu packen und gegen die Wand zu schlagen, wenn es nicht schlafe. In Russland und den baltischen Ländern beschrieben Wiegenlieder gar nicht selten detailliert die Beerdigung des Kindes. Und bei "Rock-a-bye Baby", einem der im englischsprachigen Raum populärsten Wiegenlieder, breche der Ast, an dem ein Kind in seiner Wiege liege.

Aubinet hat internationale Literatur über Wiegen- und Schlaflieder zusammengetragen, vom wohl frühesten aufgezeichneten Wiegenlied, das um 2000 vor Christus im alten Mesopotamien entstanden sei, bis hin zu heutigen Innovationen wie Apps mit Klängen und Wiegenliedern für Kleinkinder.