Einreiseverbote befürchtet: US-Unis empfehlen Ausländern Rückkehr vor Trumps Antritt

Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte er die Einreisebestimmungen für Menschen aus mehreren überwiegend muslimischen Ländern drastisch verschärft. Tausenden an US-Hochschulen eingeschriebenen Ausländern blieb damit die Rückkehr an ihren Studienort verwehrt, als sie nach Heimataufenthalten während der Winterferien wieder einreisen wollten.

Mehrere Hochschulen sehen die Gefahr, dass dies erneut geschehen kann. "Es ist wahrscheinlich, dass ein Einreise-Verbot bald nach der Amtseinführung in Kraft tritt", hieß es etwa im November auf der Webseite des Cornell College, berichtete die "New York Times". Die Hochschule im Bundesstaat Iowa habe ihren ausländischen Studierenden geraten, vor dem Unterrichtsstart am 21. Januar zurückzukehren.