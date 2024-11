Einsatz im Weltall Raumfahrer von Chinas "Shenzhou 18"-Mission zurück auf Erde

Zuvor hatte das Raumschiff mit den drei ausgebildeten Kampfpiloten der Volksbefreiungsarmee Chinas Weltraumstation "Tiangong" (Himmelspalast) verlassen und war mehr als acht Stunden zurückgeflogen. In China untersteht die bemannte Raumfahrt dem Militär. An einem Fallschirm segelte die Raumkapsel am Ende der Reise zu Boden. Knapp eine Stunde nach der Landung hatten die Bergungsteams alle Taikonauten nach Angaben der chinesischen Behörde für bemannte Raumfahrt aus der Kapsel gehievt. Demnach waren sie in gesundheitlich gutem Zustand.

Halbes Jahr im All

Die Männer waren Ende April dieses Jahres zur "Tiangong" aufgebrochen und hatten 192 Tage im All verbracht. Dort führten sie unter anderem Arbeiten außerhalb der Station sowie verschiedenste wissenschaftliche Experimente durch. Im Mai hatten sie laut Xinhua den bis dato längsten Weltraumspaziergang, der je von Chinesen durchgeführt wurde, vollbracht. "Wir werden uns so schnell wie möglich erholen und uns anstrengen, so früh wie möglich zu trainieren, um wieder in die Weiten des Weltraumes zurückzukehren", sagte Li Cong nachdem er die Kapsel verlassen hatte.