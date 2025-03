Aufgrund noch nicht geklärter Ursache ist am Montagmorgen ein Auto auf einem Parkplatz an der Siedlungsstraße, Bereich Brombacher Straße, in Brand geraten. Wegen der Nähe zu den Mehrfamilienhäusern waren fünf Wehr-Fahrzeuge mit insgesamt 18 Kräften vor Ort. Der Fahrzeughalter wurde bei vorherigen Löschversuchen verletzt und dann mit Brandverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.