Auf dem Dach einer Lagerhalle an der Neuenburger Verner-Panton-Straße hat es gebrannt. Der Sachschaden wird laut Polizeibericht auf mindestens 20 000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Hinweise zu einer vorsätzlichen Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Das Feuer wurde am Montag kurz vor 20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr musste die Dachstruktur an der südlichen Seite des noch im Rohbau befindlichen Gebäudes teilweise öffnen. Anschließend konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Mehrere Kunststoffrohre, die in einer Zwischendecke verlegt waren, wurden durch den Brand zerstört oder beschädigt. Bau- oder Montagearbeiten hatten zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wohl nicht stattgefunden, sodass sich keine Personen im Gebäudekomplex aufgehalten haben. Verletzt wurde daher niemand. Der Polizeiposten Heitersheim hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.