Ein Forstschlepper ist am Dienstagnachmittag in Todtnau vom Weg abgekommen und hat sich überschlagen, teilt die Bergwacht Todtnau mit. Die zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt. Die Bergwacht übernahm die Erstversorgung der beiden und übergab den einen an einen Rettungswagen, den anderen brachten die Retter zur ambulanten Versorgung ins Gesundheitszentrum. Am Einsatz beteiligt waren auch das Rote Kreuz und die Todtnauer Feuerwehr.