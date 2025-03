Einsatz: Weiler Fasnachtsfeuer brennt zu früh

Das Fasnachtsfeuer auf dem Tüllinger brannte so heftig, dass bereits die Vegetation drumherum in Brand geraten war und am Anfang eine recht hohe Gefahr der Ausbreitung drohte, etwa auch auf dortige Gartenhütten. Die Feuerwehr brachte die Flammen allerdings unter Kontrolle. Die Kameraden dämmten das Feuer erst ein und löschten es dann ab. Rund 15 Kräfte mit vier Fahrzeugen waren im Einsatz. Zur Unterstützung rückte das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Lörrach an. „Es gibt ja kein Wasser dort oben“, erklärt Sommerhalter. Mit einem Kran des Betriebshofs wurde das aufgeschichtete Material auseinandergerissen, um an Glutnester heranzukommen.

Aussagen zur Brandursache kann Sommerhalter noch keine treffen. Auch, was mit der Fasnachtsfeuer-Veranstaltung ist, die für den 15. März geplant ist, wisse er nicht.