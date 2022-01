Einschaltquoten Fünf Millionen sehen "Wer wird Millionär?"-Spezial

"The Masked Dancer" auf Platz vier

Der Auftakt der neuen ProSieben-Show "The Masked Dancer" hatte 1,75 Millionen Zuschauer (6,1 Prozent). In der Sendung, in der Promis tanzen und sich dabei unter üppiger Verkleidung verbergen, flog Ute Lemper als Erste raus. Sie steckte in einem schillernden Glühwürmchen-Kostüm. "The Masked Dancer" ist ein Ableger der erfolgreichen ProSieben-Show "The Masked Singer". Im Original singen Prominente unter opulenter Kostümierung und geben mit ihrer Stimme Hinweise, wer unter der Maske stecken könnte. Im Spin-off wird nun getanzt. Nach der Auftaktfolge vom Donnerstag sollen noch drei weitere Shows folgen. Sechs Promis sind noch im Rennen.