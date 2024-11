Einschränkungen auf Wiesentalbahn-Strecke: Äste und Bäume blockieren bei Schneetreiben die SBB-Strecke

Aufgrund dessen sei die Strecke der S6 gesperrt gewesen, ab 21.45 Uhr bestand laut dem Sprecher ein Busnotverkehr zwischen dem Lörracher Hauptbahnhof und Steinen pendelnd. König: „Die Fahrgäste wurden mittels Hinweistexten in den Online-Auskünften und an den Bahnsteigen informiert.“

Bahnnutzer schildern

Betroffene Fahrgäste schildern gegenüber unserer Zeitung hingegen, dass es weder in der DB-App noch auf der Hinweis-Tafel Hinweise dazu gab. Hier sei lediglich darauf verwiesen worden, dass der Zug Verspätung hat – erst 15 Minuten, später 20. „Als die 20 Minuten um waren, verschwand der Lauftext komplett und es wurde nur noch die Uhrzeit angezeigt.“ Im DB Navigator habe zudem gestanden, dass eine Weiche die Ursache sei und es zu Verspätungen und Teilausfällen kommen kann. Nicht, dass die Strecke dicht ist und auch nichts vom Busverkehr, so eine Bahnnutzerin. Ein anderer Fahrgast berichtete gegen 22 Uhr am Halt Lörrach Schwarzwaldstraße stehend davon, dass er seit zwei Stunden am Bahnsteig warte.