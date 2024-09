Einsturzgefahr: Kirche St. Michael Grenzach ist ab sofort gesperrt

Welche Maßnahmen nun ergriffen werden können beziehungsweise müssen, um die katholische Kirche in Grenzach zu sichern, sei derzeit noch gar nicht absehbar, sagt Hertl. Am kommenden Wochenende sollen die Gläubigen in der Doppelgemeinde im Rahmen der Gottesdienste über den Sachstand informiert werden. Außerdem würden alle relevanten Gremien benachrichtigt, hält Hertl fest. Nach Informationen unserer Zeitung soll sich der Pfarrgemeinderat noch am Mittwochabend im Rahmen einer nichtöffentlichen Sitzung mit dem Thema befasst haben. Zu klären sein wird auch noch die Frage, wie respektive wo nun das anstehende Patrozinium von St. Michael gefeiert werden kann.