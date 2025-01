Einzelhandel in Deutschland: Onlinehandel wächst - Ältere als neue Kundengruppe

"2025 wird ein schwieriges Jahr für den Einzelhandel ohne Riesenwachstum", HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Der Verband rechnet für das Gesamtjahr mit einem preisbereinigten Umsatzwachstum (real) von 0,5 Prozent. Seit 2019 stagniert das reale Umsatzniveau im Handel weitgehend.

Weihnachtsgeschäft lief besser als erwartet

Dabei gab es zuletzt auch Zeichen der Erholung. Insbesondere im Weihnachtsgeschäft waren Verbraucherinnen und Verbraucher in Kauflaune. HDE-Daten zufolge gaben sie Insgesamt rund 123,5 Milliarden Euro online und in den Geschäften demnach aus. Das waren preisbereinigt etwa 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. "Das Weihnachtsgeschäft ist am Ende besser gelaufen, als wir im November und Dezember noch von ausgegangen sind", betonte Genth.