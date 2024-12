Einzelhandel in Schopfheim: Gewerbeverein zeigt sich zuversichtlich

Frischen Ideen

Auch die eine oder andere „Idee“ hatte sie schon im Gepäck. So gebe es zum einen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Südwest und der Onlineplattform Ebay die Möglichkeit, für den stationären Einzelhandel ein „digitales Schaufenster“ einzurichten. Zum anderen sei bei Leerständen beispielsweise ein „Concept Store“ denkbar, den ein oder mehrere Händler mit ihrem Sortiment zeitweise „bespielen“. Es gelte, auf diesem Feld vieles „neu zu denken“, so Fritz.

Erste Ergebnisse aus dem seit März dieses Jahres laufenden Projekt „Innenstadtmarketing“ stellte Victoria Arens von der IHK vor – und hatte dabei „gute Nachrichten“ zu verkünden. „Schopfheim ist eine lebhafte Stadt“, erklärte sie und berief sich dabei auf eine Passentenumfrage zum Thema Einzelhandel und Gastronomie. Dabei habe sich herausgestellt, dass das ganze Jahr über sehr viele Besucher den Weg in die Stadt finden. Der „Renner“ seien zwar die beiden verkaufsoffenen Sonntage, aber auch an normalen Wochentagen sei die Frequenz sehr hoch. Das liege sowohl am Einzelhandel als auch an der Gastronomie, vor allem der Wochenmarkt sei allerdings ein absoluter Besuchermagnet. „Schopfheim schneidet im Vergleich zu anderen Städten sehr gut ab“, so Victoria Arens. Gleichwohl gebe es auch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel in Bezug auf die Parkmöglichkeiten, die Leerstände und vor allem die „digitale Sichtbarkeit“.

Die Fachfrau von der IHK regte in diesem Zusammenhang unter anderem ein Innenstadtmarketing an, das mit digitalem Händlermarketing, einem Neubürgergutscheinheft und „Willkommensgesten“ am Eingang zur Innenstadt den „Erlebnisfaktor“ stärkt. Und sie warb dafür, den Wochenmarkt als „Markenzeichen“ noch mehr in den Vordergrund zu rücken.