Gut ein Jahr, nachdem der Netto in der Scheffelstraße geschlossen hat, gibt es nun wieder ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt. Nertil Hoxhaj hat im Pflughof – in der ehemaligen Postfiliale – den „NeRi-Markt“ eröffnet. Benannt hat ihn der 37-Jährige nach seinen beiden Söhnen Near und Rian. So habe er die beiden – fünf und sieben Jahre alt – auch bei der Arbeit bei sich, erzählt er.