Einzelhandel: Märkte- und Zentrenkonzept: Lörrach bleibt in der Erfolgsspur

Betriebe und Flächen

Stadtweit sei ein Rückgang sowohl der Betriebsanzahl als auch der Verkaufsflächen zu verzeichnen. Damit einhergehend sei auch das Umsatzvolumen in der Gesamtstadt zurückgegangen – aber: in geringerem Maß als der Verkaufsflächenrückgang. Das heißt: „Die Flächenleistung pro Quadratmeter Verkaufsfläche ist gestiegen“, erklärte Schnacke-Fürst auf Nachfrage unserer Zeitung.

Und: Die Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner sei weiterhin deutlich überdurchschnittlich.

Der Rückgang bei Betrieben und Verkaufsflächen stelle einen deutschlandweiten Trend dar: Er sei nicht spezifisch für Lörrach und sei bereits bei der Fortschreibung im Jahr 2015 prognostiziert worden. Besonders betroffen seien kleinere Betriebe mit bis zu 100 Quadratmetern Verkaufsfläche, so Schnacke-Fürst. Ein großer Teil des Verkaufsflächenrückgangs in Lörrach sei auf die Schließung von zwei Möbelmärkten und einem Gartenmarkt in Hauingen zurückzuführen.

Das LÖ

Über 80 Prozent der gesamtstädtischen Verkaufsfläche für die innerstädtischen Leitsortimente (Bekleidung, Schuhe und Lederwaren sowie Spielwaren) befinden sich in der Innenstadt. Im Gegensatz zu anderen Städten verzeichne diese einen Anstieg der Verkaufsflächen, vor allem durch die Entwicklung des Wohn- und Geschäftshauses LÖ.

Schweizer und Weiler

Der Umsatzanteil der Schweizer Kunden sei insgesamt nahezu unverändert geblieben, wenngleich auch bei diesen der absolute Umsatz in der Gesamtstadt geringer geworden sei – dies basiere auf Angaben der Händler, die an den Befragungen 2015 und 2024 teilgenommen haben. Der Anteil der Kunden aus Weil am Rhein sei im Vergleich zu 2015 zurückgegangen, was wohl auf die Eröffnung der Dreiländergalerie zurückzuführen sei.

Der Oberbürgermeister

„Das Märkte- und Zentrenkonzept ist eine zentrale Planungsgrundlage für die Einzelhandelsentwicklung in Lörrach“, betont Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Mit der Fortschreibung des Konzepts wird Lörrach auf die aktuellen Herausforderungen der Handelslandschaft vorbereitet. Ziel ist es, Strategien zu formulieren, die eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Lörracher Zentren und Nahversorgungsbereiche ermöglichen.“

Nächste Schritte

Die nächsten Schritte beinhalten eine Überprüfung der Abgrenzung der Lörracher Zentren, der bisherigen Steuerungsstrategie und der bestehenden Sortimentsliste.