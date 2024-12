„Von den Leerständen, die im Sommer im Zusammenhang mit dem Märkte- und Zentrenkonzept identifiziert wurden, konnten mehrere Standorte neu belegt werden“, schreibt die Wirtschaftsförderung in einer Mitteilung. So eröffnet in der Galerie Am Alten Markt ein Kiosk, der auch Postdienstleistungen anbietet. „Ab nächster Woche können Weihnachtspostsendungen in der Innenstadt aufgegeben werden“, heißt es. Auch an anderen Standorten gebe es positive Entwicklungen: In der Turmstraße haben das Trauringgeschäft Unico sowie das Parfumhaus Stutz neue Ladenflächen bezogen. Raumgold Immobilien wird demnächst die Räumlichkeiten eines ehemaligen Nagelstudios übernehmen. Zudem ist Vodafone von der Basler Straße an den Alten Marktplatz gezogen. „Am Chesterplatz ist mit Salento Bottega ein Genuss-Ort entstanden, und in der Unteren Wallbrunnstraße hat Moskito Tattoo seine Ladenfläche vergrößert“, heißt es. Die Entwicklung unterstreiche den Erfolg des Märkte- und Zentrenkonzepts.