Einzelhandel und Innenstadt: Stadt Lörrach will Woolworth im Meeraner Markt verhindern

Nachdem 2016 in einer Phase des Mangels an Einzelhandelsflächen eine Zeit lang in Erwägung gezogen worden war, den Meeraner Markt in den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt miteinbeziehen, sieht dies der neue Entwurf für die Fortschreibung des MZK nicht mehr vor. Denn: Hier und da sind mittlerweile auch in Lörrach Leerstände festzustellen, zudem setzt der Onlinehandel die Innenstädte unter Druck. Deshalb wurde die angedachte Erweiterungsoption wieder zurückgenommen.