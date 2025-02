Eisenbahngeschichte Wyhlen: Das (fast) verschwundene Gleis

Einen Ausflug in die Vergangenheit unternehmen die VHS und der Verein für Heimatgeschichte mit Rolf Reißmann am Montag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr. In seinem Vortrag berichtet der passionierte Verkehrsjournalist über die ehemals große Anschlussbahn in Wyhlen. Mit zahlreichen Dokumenten und Bildern illustriert er anschaulich die Bahn- und Ortsgeschichte. Errichtet wurde die Bahn ursprünglich für den Bau des Wasserkraftwerkes Wyhlen, blieb aber danach noch für Jahrzehnte in Betrieb. Im Wasserkraftwerk war eine recht breite Infrastruktur für die Bahn angelegt worden. Wichtigstes Gut bis in die 1960er Jahre waren Kohlen für das Heizwerk. Als für das Kraftwerk schon lange keine Güterwagen mehr auf diesem Gleis rollten, nutzten benachbarte Unternehmen wie Degussa und Schmutz die Anschlussbahn weiter. Mittlerweile sind schon etliche Gleisabschnitte abgebaut, auch die B 34 wird zu weiteren Überschüttungen führen. Dennoch ergeben sich interessante Details, über die Reißmann an diesem Abend im Haus der Begegnung berichtet.