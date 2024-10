Eishockey: Aufbruch zu neuen Ufern

Nach der Freistellung von Timo Saarikoski und seinem Co.-Trainer Sami Lehtinen hat Sportdirektor Peter Salmik die Mannschaft in dieser Woche übernommen. Die bisherige Performance des Teams ist wohl nicht der Trennungsgrund gewesen. Nach zehn Spielen ist der EHC im Tabellenmittelfeld angesiedelt.

Vielmehr ist die Führung des Klubs unzufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, sieht deshalb einen Wechsel auf der Trainerbank als notwendig an, will man in Zukunft weiter hohe Ziele verfolgen. Der Verein arbeitet bereits intensiv an der Suche nach einem Nachfolger und wird zeitnah über weitere Schritte informieren. In der Zwischenzeit warten mit dem ESV Kaufbeuren und dem EC Bad Nauheim zwei spannende und interessante Gegner auf den EHC Freiburg.