Eishockey: Bremerhaven gewinnt erstes DEL-Finalspiel gegen Berlin

"Das war ziemlich chaotisch für ein Playoffspiel. Wir müssen hinten disziplinierter spielen", schimpfte der an drei der vier Bremerhavener Treffer beteiligte Kälble in der ersten Drittelpause am TV-Mikrofon. "Aber wenn so was passiert, spielen wir unser Spiel weiter. Das haben wir jetzt die ganze Saison bewiesen."