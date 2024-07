Eishockey: Calvin Pokorny verlängert in Freiburg

Nach der schwerwiegenden Verletzung von Alexander De Los Rios war schnell klar, dass Calvin Pokorny die absolute Wunschlösung von Cheftrainer Timo Saarikoski für die vakant gewordene Stelle in der Abwehr darstellt. Nach langen und intensiven Gesprächen ist es den Verantwortlichen des EHC Freiburg gelungen, den Vertrag mit Calvin Pokorny zu verlängern, was der Club am Freitag mitteilt. Somit geht der Mann mit der Rückennummer 79 im Breisgau in seine vierte Spielzeit und bildet das letzte fehlende Puzzleteil im Kader für die Saison 2024/25.

„Es ist unheimlich schwer, einen Spieler mit dem Kaliber von Alex zu ersetzen. Mit der Vertragsverlängerung von Calvin haben wir hier jedoch einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Wir wissen, woran wir an ihm sind“, sagt Sportdirektor Peter Salmik. „Hier in Freiburg fühle ich mich unheimlich wohl und würde es mittlerweile definitiv als meine zweite Heimat bezeichnen. Durch die Situation mit Alex und wirklich gute Gespräche mit Timo war für mich schnell klar, dass ich dem Team weiterhelfe“, sagt Calvin Pokorny.