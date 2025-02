Die Wölfe gehen mit Patrik Cerveny in die Saison 25/28. Der 28-Jährige kam in der Saison 2021/22 von den Schwenninger Wild Wings aus der DEL in den Breisgau und wusste hier schnell zu überzeugen. Seit nunmehr vier Jahren trägt Cerveny das Trikot des EHC Freiburg und zeichnet sich hierbei als beständiger und sicherer Rückhalt im Wölfe-Tor aus. Auch in der laufenden Saison ist der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass bei einer Fangquote von 91,51 Prozent eine tragende Säule bei den Freiburgern. Sportdirektor Peter Salmik: „Wir wissen genau, was wir an Patrik haben. Er hat seine Stärken und sein Können genügend unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er zu den besten Torhütern der Liga gehört. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam in die kommende Saison gehen.“ Patrik Cerveny über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison weiter für den EHC Freiburg zu spielen. Dabei möchte ich mich auch beim gesamten Vorstand und Management für das Vertrauen in mich bedanken.“