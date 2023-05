Eishockey DEB-Team auf WM-Viertelfinal-Kurs: 7:2 gegen Ungarn

DEB-Team von Beginn an dominant

Wie erwartet war Deutschland gegen den Aufsteiger, der sich noch nie zwei Jahre am Stück in der A-Gruppe der Weltmeisterschaft halten konnte, von Beginn an dominant. Trotz teils bester Einschussmöglichkeiten stand es nach dem ersten Drittel aber nur 1:0. Wieder war es die bei dieser WM so stark aufspielende vierte Sturmreihe mit drei WM-Neulingen, die für die wichtige Führung sorgte. Stachowiak vollendete schnörkellos nach einem vorherigen Schuss des Münchner Meisterspielers Justin Schütz. Vor allem die erste Sturmreihe machte es hingegen wieder oft zu umständlich.