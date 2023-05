Eishockey DEB-Team müht sich zu WM-Arbeitssieg gegen Österreich

Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes geht es am Sonntag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Ungarn weiter. Dann ist der dritte Sieg in Serie Pflicht. Nach den unglücklichen Auftaktniederlagen gegen die Top-Teams Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) steht Deutschland weiter unter Druck, um das Minimalziel Viertelfinale zu erreichen. Indes scheint der Knoten nach dem wichtigen Sieg gegen die Dänen inzwischen geplatzt. "Natürlich hat das gestrige Spiel Selbstvertrauen gegeben", sagte NHL-Stürmer Sturm von den San Jose Sharks in der ersten Drittelpause bei Sport1.