Eishockey: Defensivschlacht endet bitter

Ein Garant für den zwischenzeitlichen Erfolg der Wölfe war sicherlich ihre Diszipliniertheit an diesem Abend, bekam die Mannschaft von Martin Stloukal über 50 Minuten keinen Strafpfiff gegen sich.

Der EHC Freiburg hat sich von seinem Tief definitiv erholt und soll an die gezeigten Leistungen anknüpfen. So auch am Freitag (19.30 Uhr), wenn in der Echte-Helden-Arena das zweite Spiel der Serie ausgetragen wird. Das dritte Duell folgt bereits am Sonntagabend (17 Uhr) in Kassel. pd/bre

Tore: 0:1 (40.) Heider, 1:1 (48.) Thiel, 2:1 (53.) Kanninen.