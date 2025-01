Die Kadersituation bleibt dabei aktuell weiterhin angespannt. Besserung ist für den EHC Freiburg jedoch in Sicht. Das Spiel am Sonntag gegen Dresden ist das einzige Heimspiel der drei kommenden Aufeinandertreffen. Aktuell stehen die „Wölfe“ mit 57 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz im Mittelfeld der Tabelle. Acht Punkte vor dem EHC steht der kommende Gegner von den Starbulls aus Rosenheim auf dem vierten Platz der zweiten Eishockey-Bundesliga.

Erst vor knapp zweieinhalb Wochen standen sich Freiburg und Rosenheim in Oberbayern gegenüber. In einer umkämpften und spannenden Partie sicherten sich die Hausherren in der Verlängerung den Zusatzpunkt (1:2). Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen (davon zuletzt drei am Stück) sind die Rosenheimer das Team der Stunde in der DEL2.