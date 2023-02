Dafür kamen die Hausherren in Form von DEL-Akteuer Louis Brune. Der vom Partnerverein aus Ingolstadt zurück nach Obwerschwaben beordete Brune hatten mit drei Treffern an diesem Abend einen maßgeblichen Anteil am Erfolg und machte deutlich, dass die Abwehr der Gäste in diesem Match der Schwachpunkt war. Nach 31 Minuten stand es bereits 5:2 für Ravensburg.