Eishockey: Denkwürdig, einfach nur großartig

Was das verbliebene Häufchen EHC-Cracks in Drittel eins zeigte war schlicht beeindruckend, gingen sie doch mit einer 1:0 Führung in die Kabine. Sameli Venteläs Querpass in die Mitte wurde von einem Krefelder Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (7.).

Natürlich brannten die Wölfe kein Offensivfeuerwerk ab, dies war unter den gegebenen Umständen auch nicht zu erwarten, sondern legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Die Freiburger zeigten eine taktisch hervorragende Partie, denn sie agierten vor dem eigenen Tor kompakt, diszipliniert und kämpferisch im Verbund verteidigend.

Gigantisch: Wölfe siegen beim Tabellendritten

Diese herausragende Leistung setzte sich im zweiten Abschnitt fort mit dem genau selben Rezept. Die Gäste mussten zwar einen Gegentreffer hinnehmen, führten aber dennoch nach dem Mittelabschnitt durch das zwischennzeitliche 2:0 durch Elo mit 2:1.

In Drittel drei wurde das Wunder von Krefeld schließlich wahr. Georgiy Saakyan traf – wieder nach toller Vorarbeit von Dennis Miller, der ausgerechnet an alter Wirkungsstätte an allen drei Freiburger Treffern beteiligt war – zum entscheidenden 3:1 (48.).

Tore: 0:1 (7.) Ventelä (Miller), 0:2 (28.) Elo (Miller, Streu), 1:2 (36.) Kretschmann (Weiß, Vandane), 1:3 (48.) Saakyan (Miller, Ventelä), 2:3 (55:11) Lessio (Riefers). Strafminuten: Krefeld 6, Freiburg 2.