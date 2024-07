FREIBURG. Mit der Veröffentlichung des neuen Spielplans für die DEL2-Saison 2024/25 macht das Eishockey-Wolfsrudel einen großen Schritt in Richtung Saisonstart. In fast genau zehn Wochen fällt in der Ensisheimer Straße der Startschuss für das Rennen um die begehrten Playoff-Plätze. Die Hauptrunde beginnt dabei mit einem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim am Freitag, 13. September, in der Echte Helden Arena und endet am Sonntag, 2. März 2025, auswärts in Kaufbeuren. Zu den Highlights der insgesamt 52 Hauptrunden-Spieltage, davon 26 Heimspiele, gehören mit Sicherheit die Duelle mit dem Liga-Neuling der Blue Devils Weiden sowie das traditionelle „Weihnachtsheimspiel“ am Abend des 26. Dezember zuhause gegen die Lausitzer Füchse. Den vollständigen Spielplan und weitere Informationen finden die Fans auf ehcf.de.