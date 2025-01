Eishockey: Der Start hat es in sich

Mit 50 Punkten aus 32 Spielen grüßen die „Wölfe“ zum Jahreswechsel von einem starken fünften Tabellenplatz. In der eng getakteten und unheimlich spannenden Liga hat es das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky geschafft, auch mit dezimiertem Kader den Abstand auf die Playdownplätze konstant zu halten und dabei ansprechendes Eishockey zu zeigen. Mit Blick auf das kommende Wochenende stehen die Wölfe mit dem Heimspiel am Freitag gegen Crimmitschau und dem Gastspiel in Krefeld am Sonntag vor zwei spannenden Aufgaben in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga.