Im Schlussabschnitt dauerte es nicht lange, bis beim EHC der sprichwörtliche Knoten platzte. Dante Hahn und Ludwig Nirschl kombinierten sich in den Rücken der gegnerischen Abwehr und spielten Jesse Roach frei. Der 100 Kilo-Hüne jagte den Puck mit einem brachialen Schlagschuss zum 1:1-Ausgleich (43.) in den Lausitzer Kasten. Kurz danach kam’s noch besser für das Wolfsrudel. Die Gäste verschenkten nämlich ein ihnen zugesprochenes Powerplay, indem nach 36 Sekunden ihrerseits ein Foul begingen. Statt weiter druckvollen eineinhalb Minuten in Richtung Cerveny zu spielen ging das Spiel somit in eine Vier-gegen-Vier-Phase des offenen Schlagabtauschs, an dessen Ende dem EHC der Gamewinner zum 2:1 gelang. Dieser Siegtreffer von Parker Bowles, der seinen Weg über die Querlatte und die Schulter des gegnerischen Torhüters fand, ging dabei auf die Spielübersicht von Sameli Ventelä zurück, der auf einen Schlagschuss verzichtete und stattdessen Freiburgs Goldhelm in der 46. Minute in Szene setzte.