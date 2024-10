Eishockey: Doppelter Härtetest steht bevor

Heimspiel gegen dasTeam der Stunde

Zum Heimspiel am Sonntag um 18.30 Uhr ist der EV Landshut zu Gast in der Echte Helden Arena. Nach einem schwierigen Saisonstart sind die Bayern zurzeit das Team der Stunde in der DEL2. Mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen, darunter auch ein 7:0-Erfolg über den ESV Kaufbeuren, warten die Landshuter hinter dem Tabellenführer aus Krefeld in Lauerstellung auf dem zweiten Tabellenplatz. Topscorer und bisheriger Erfolgsgarant beim Traditionsklub ist Ex-Wolf Tor Immo, der in dieser Saison nach seinem Abstecher in das europäische Ausland zurück in der DEL 2 ist.

Übertragen werden alle Spiele des EHC Freiburg in dieser Saison über die Plattform „SportdeutschlandTV“. pd/ems