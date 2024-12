„Mit tiefem Bedauern“ nimmt der EHC Freiburg Abschied von Werner Karlin, dem Ersten Vorsitzenden des Klubs. Werner Karlin, der in Lörrach aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, verstarb am 22. Dezember 2024 im Alter von 69 Jahren. Karlin prägte den EHC Freiburg seit dessen Gründung im Jahr 1984 durch sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement in zahlreichen Funktionen. Er verkörperte die Grundwerte des Vereins: gegenseitigen Respekt, ehrenamtliches Engagement, sportliche Ambition und Fairplay. Das Mitgefühl des Klubs und seinen Fans gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden. „Werner, wir danken dir von Herzen für alles, was du für unseren Verein getan hast“, so die Botschaft des Vereins. pd/nod