Eishockey: EHC Freiburg: Zwei Treffer in Überzahl

Zwei Überzahl-Tore und ein „Empty-Net“-Treffer besiegelten in der Echte Helden Arena die Niederlage der Donaustädter. Mit 34 Punkten rangieren die Wölfe nun nach dem 20. Spieltag auf dem siebten Tabellenplatz Bislang war das Powerplay alles andere als eine Stärke des DEL2-Klubs. Nach 19 absolvierten Eishockey-Spielen nutzten sie nur sieben von 61 Versuchen. Doch gegen Regensburg polierten die Gastgeber ihre magere Bilanz auf. In der 16. Minute erzielte EHC-Torjäger Eero Elo mit einem sehenswerten Handgelenkschuss den Führungstreffer. Da waren im Überzahlspiel erst sieben Sekunden gespielt. Etwas länger brauchte der EHC in der 20. Minute. Nach 59 Sekunden zappelte die Scheibe im Regensburger Kasten. Shawn O’Donnell war im Nachschuss erfolgreich. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst 51 Sekunden vor Schluss, als O’Donnell ins leere Regensburger Gehäuse traf.