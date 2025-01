Eishockey: EHC kassiert 2:8-Klatsche gegen Ligaprimus

Mit einer nahezu unveränderten Aufstellung im Vergleich zum Auswärtsspiel in Rosenheim trat der EHC in der Echte Helden Arena gegen DEL2-Spitzenreiter Dresdner Eislöwen an.

Ein überlegen geführtes erstes Drittel war es, was die 2455 Zuschauer in den ersten 20 Minuten vom sächsischen Topteam der Liga zu sehen bekamen. Dank zweier blitzsauber herausgespielter Treffer – beide Male traf Niklas Postel – gingen die Gäste folgerichtig mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die erste Pause. Positiv aus EHC -Sicht war, dass die Gastgeber in ihrer statistischen Paradedisziplin „Unterzahlspiel“ zwei Dresdner Überzahlspiele ohne Gegentor verteidigten.