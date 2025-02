Eishockey: EHC kassiert die nächste Niederlage

In den letzten Abschnitt gingen die Wölfe mit veränderten Sturmreihen. Tomas Schwamberger stürmte nun mit Filip Reisnecker und Fabian Ilestedt, Chris Billich fand sich an der Seite von Niko Linsenmaier und Eero Elo wieder und Calvin Pokorny lief an der Seite von Sebastian Streu und Yanik Burghart auf. Aber der erwünschte Offensiveffekt stellte sich nicht ein. Zwar hatte Petr Heider in der 41. Minute die Chance, auf 1:3 zu verkürzen, jedoch antwortete Krefeld mit dem dritten Abstaubertreffer in Folge zum 0:4 (43.). Wieder war David Cerny erfolgreich. Die endgültige Entscheidung zum 0:5 schaffte Krefeld fünf Minuten später. Neben David Cerny traf auch Lucas Lessio doppelt. Ähnlich wie bei seinem ersten Treffer schlenzte er den Puck unhaltbar ins obere Eck. Rund eine Minute vor Schluss gelang dem EHC immerhin noch der Ehrentreffer zum 1:5 (59.). Petr Heider traf mittels platziertem Handgelenkschuss.

Nach Niederlagen gegen Kassel und Dresden zogen die Wölfe auch gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten den Kürzeren, haben aber bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) die Chance, gegen Tabellennachbar ESV Kaufbeuren die Niederlagenserie endlich zu stoppen und den tabellarischen Weg nach oben anzutreten.

Tore: 0:1 (26.) Lessio, 0:2 (30.) Marcinew, 0:3 (31.) Buschmann, 0:4 (43.) Cerny, 0:5 (48.) Lessio (Marcinew), 1:5 (59.) Heider.