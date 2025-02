Eishockey: EHC rutscht in gefährliche Zone

Ein neuer Cheftrainer und die Rückkehr von Patrik Cerveny sowie Shawn O’Donnell sollten endlich wieder für einen Sieg des EHC Freiburg sorgen. In einem attraktiven Spiel, in dem beide Teams schnörkellos den Weg zum gegnerischen Tor suchten, gingen die Wölfe zweimal in Führung, mussten sich aber nach ebenso vielen Ausgleichstreffern des Gegners schließlich zum fünften Mal in Folge in Spielen, die nicht nach 60 Minuten endeten, geschlagen geben. Die erste Führung des Spiels war dem EHC vorbehalten. Daniel Schwaiger erarbeitete sich mit viel Biss gleich drei Nachschussversuche unmittelbar am Torkreis gegen drei Gegenspieler und erzielte damit das 1:0 aus Wölfe-Sicht (15.). Der 1:1-Ausgleich fiel, als sich zur Mitte der Partie erst Nicholas Hutchinson durchtauchte und daraufhin David Stieler per One-Timer traf (31.). Zweieinhalb Minuten später fand der EHC jedoch eine direkte Antwort, indem er sich in seinem dritten Powerplay erstmals zielstrebig und auf Anhieb effizient zeigte. Nikolas Linsenmaier stellte den alten Abstand wieder her (1:2, 34.). Im letzten Drittel folgte dann der erneute, aber nicht unverdiente Ausgleich. David Stieler fand seinen Teamkollegen Nicholas Hutchinson am langen Pfosten im Rücken der Wölfe-Verteidiger (56.). Nachdem sowohl die letzten fünf Spielminuten, als auch die Verlängerung ohne einen Torerfolg über die Bühne gingen, musste der Sieger der Partie im Penaltyschießen ermittelt werden. So begab sich der EHC nach einer in sein erstes Penaltyschießen seit dem 4. Oktober, in dem Patrik Cerveny erst beim vierten Schützen den ersten, somit aber bereits entscheidenden Treffer zulassen musste. Aufgrund der Erfolges des EC Bad Nauheim rutscht der EHC Freiburg nun auf den ersten Playdown-Rang der DEL2, der das Produkt einer erschreckenden Freiburger Negativserie ist. Für den EHC ist nun Schadensbegrenzung angesagt.