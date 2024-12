Eishockey: Ein bitterer Abend im Allgäu

Unterstützt von zahlreichen EHC-Fans, die überwiegend per Bus-Konvoi angereist waren, trat der EHC am Freitagabend in Kaufbeuren an. Weiterhin nicht im Aufgebot stand Chris Billich, außerdem fehlte Yannik Burghard ausgerechnet anlässlich des Auftritts der Wölfe bei seinem Ex-Club.