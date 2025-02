Eishockey: Endlich wieder ein Punktgewinn

In einer kämpferisch geführten Partie, in der die Offensiven beider Teams erst zur Mitte des Spiels in Fahrt kamen, gaben die „Wölfe“ zwar zweimal eine Führung ab, glichen dann aber ihrerseits im letzten Drittel das Spiel aus, um erstmals seit dem 10. Januar im neunten Versuch wieder einen Punkt einzufahren. Dabei geriet die Moral des Teams von Peter Salmik mehrfach ins Wanken, musste man sich vom Tabellenvorletzten, der vor dem Spiel nur einen Punkt vor dem letzten Platz lag, doch gleich zwei Führungstore binnen weniger Minuten mit einem Ausgleichstreffer beantworten lassen. Auffallend war dabei, dass alle drei Tore der Eispiraten in der regulären Spielzeit – also auch deren Führungstreffer zum 2:3 in der 45. Minute – durch einen Abstauber am Freiburger Torraum zustande kamen. Dieses Areal wurde von Fabian Hegmann gehütet, der insbesondere im letzten Drittel und in der Verlängerung – durch einen gehaltenen Penalty – zum herausragenden Wölfe-Akteur avancierte. Letztlich war er dann allerdings elf Sekunden vor Ende der Overtime gegen einen trockenen Schlenzer von Goldhelm Scott Feser machtlos, der den EHC mit eben dann doch nur einem Punkt im Gepäck zurück in den Breisgau fahren ließ. Der EHC verbleibt somit auf dem 10. Tabellenplatz, der letzte Tabellenplatz vor den Playdown-Rängen, und sah seinen Vorsprung auf Verfolger Bad Nauheim um einen Punkt auf nur noch einen Zähler schmelzen, nachdem die Roten Teufel zuhause gegen Rosenheim in der Verlängerung siegreich waren. Eine denkbar schwere Ausgangslage für die „Wölfe“. Dass der EHC in den kommenden Spielen nun dringend Punkte benötigt, um den Abwärtstrend der vergangenen Wochen noch retten zu können, sollte den Spielern und Interimstrainer Peter Salmik deutlich geworden sein.