Eishockey Entscheidung als Papa: Altstar Reimer vor dem Abschied

Denn bald hat er Zeit für ein neues Leben. Am Sonntag hatte Nürnberg das letzte Hauptrundenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Bremerhaven im Penaltyschießen noch gewonnen. Das erneute Duell mit dem Nordclub am Dienstagabend in der ersten Playoff-Runde ging dann aber 1:3 verloren. Eine Heim-Niederlage am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) - und Reimers Ausnahmekarriere wäre vorbei. "Egal, was passiert - ich kann zufrieden abtreten. Ich gehe dann beglückt in die Eishockey-Rente", sagt Reimer. "Ich bin zu Hundert Prozent von der Entscheidung überzeugt."