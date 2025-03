Eishockey: Freiburg ist der krasse Außenseiter

Vorhang auf für den EHC Freiburg im Playoff-Viertelfinale der DEL 2. Kein Geringerer als der Hauptrunden-Erste EC Kassel Huskies ist der Gegner. Das erste Duell in der „Best of seven“-Serie geht nun am Mittwoch, 12. März, ab 19.30 Uhr in Kassel über die Bühne.