Eishockey: Freiburger Kampf wird nicht belohnt

Wie in Spiel zwei gingen die Wölfe in Überzahl in Führung (24.). Shawn O’Donnell schlich sich im Rücken von Yannic Seidenberg an, Sameli Ventelä servierte dem Captain einen perfekten Pass in den Slot, welcher diesen im Fallen über die Linie bugsierte. Kurz zuvor hätte bereits Niko Linsenmaier um ein Haar die Freiburger Führung erzielt, scheiterte aber an der Latte.